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17:03, 12 декабря 2024Силовые структуры

Пытавшегося изнасиловать девушку в подъезде россиянина арестовали

В Чите арестовали мужчину, пытавшегося изнасиловать девушку в подъезде
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Чите суд арестовал 33-летнего местного жителя, пытавшегося изнасиловать 20-летнюю девушку. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Егор Марков.

По данным ведомства, вечером 9 декабря в подъезде жилого дома обвиняемый напал на девушку и хотел надругаться над ней. Потерпевшая начала сопротивляться и смогла убежать.

Нападавшего задержали на следющий день. Против него возбудили дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 131 («Покушение на изнасилование») УК РФ. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Казани полиция задержала подозреваемого в изнасиловании россиянки в подсобке торгового центра.

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