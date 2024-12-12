Пытавшегося изнасиловать девушку в подъезде россиянина арестовали

В Чите арестовали мужчину, пытавшегося изнасиловать девушку в подъезде

В Чите суд арестовал 33-летнего местного жителя, пытавшегося изнасиловать 20-летнюю девушку. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Егор Марков.

По данным ведомства, вечером 9 декабря в подъезде жилого дома обвиняемый напал на девушку и хотел надругаться над ней. Потерпевшая начала сопротивляться и смогла убежать.

Нападавшего задержали на следющий день. Против него возбудили дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 131 («Покушение на изнасилование») УК РФ. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Казани полиция задержала подозреваемого в изнасиловании россиянки в подсобке торгового центра.