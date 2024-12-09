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18:38, 9 декабря 2024Силовые структуры

Подозреваемого в изнасиловании россиянки задержали в подсобке торгового центра

В Казани в подсобке ТЦ задержан подозреваемый в изнасиловании женщины
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Казани полиция задержала подозреваемого в изнасиловании россиянки в подсобке торгового центра (ТЦ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По данным канала, 23-летняя девушка недавно устроилась работать в ресторан быстрого питания. Когда она пошла выкидывать мусор, встретилась с сотрудником ТЦ, который предложил ей пройти в подсобное помещение, где отсутствуют камеры видеонаблюдения. И как только они вошли туда, мужчина накинулся на жертву и изнасиловал ее.

Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого, но девушка не смогла в нем опознать напавшего. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что москвичка обвинила массажиста в домогательствах во время сеанса.

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