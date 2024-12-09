Подозреваемого в изнасиловании россиянки задержали в подсобке торгового центра

В Казани в подсобке ТЦ задержан подозреваемый в изнасиловании женщины

В Казани полиция задержала подозреваемого в изнасиловании россиянки в подсобке торгового центра (ТЦ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По данным канала, 23-летняя девушка недавно устроилась работать в ресторан быстрого питания. Когда она пошла выкидывать мусор, встретилась с сотрудником ТЦ, который предложил ей пройти в подсобное помещение, где отсутствуют камеры видеонаблюдения. И как только они вошли туда, мужчина накинулся на жертву и изнасиловал ее.

Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого, но девушка не смогла в нем опознать напавшего. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что москвичка обвинила массажиста в домогательствах во время сеанса.