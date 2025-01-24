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12:15, 24 января 2025Силовые структуры

Трогавшего россиянку за ноги в такси попутчика задержали

В Приморье задержан попутчик, домогавшийся женщины в такси и угрожавший оружием
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В российском регионе попутчик домогался женщины в такси и угрожал ей пистолетом

Фото: Unsplash

В Приморском крае сотрудники силовых структур задержали попутчика, который домогался женщины в такси и угрожал ей пистолетом. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Против него возбуждено уголовное дело. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Как сообщалось ранее, потерпевшая хотела добраться до Владивостока из поселка Липовцы и вызвала для этого такси. По пути следования водитель взял еще одного пассажира, который начал приставать к попутчице — трогать ее бедра и между ног. В ответ на ее крики злоумышленник пригрозил оружием.

Уточняется, что таксист никак не отреагировал на происходящее и лишь сделал музыку погромче.

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