Трогавшего россиянку за ноги в такси попутчика задержали

В Приморье задержан попутчик, домогавшийся женщины в такси и угрожавший оружием

В российском регионе попутчик домогался женщины в такси и угрожал ей пистолетом

Начало событий в новости В российском регионе попутчик домогался женщины в такси и угрожал ей пистолетом

В Приморском крае сотрудники силовых структур задержали попутчика, который домогался женщины в такси и угрожал ей пистолетом. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Против него возбуждено уголовное дело. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Как сообщалось ранее, потерпевшая хотела добраться до Владивостока из поселка Липовцы и вызвала для этого такси. По пути следования водитель взял еще одного пассажира, который начал приставать к попутчице — трогать ее бедра и между ног. В ответ на ее крики злоумышленник пригрозил оружием.

Уточняется, что таксист никак не отреагировал на происходящее и лишь сделал музыку погромче.

