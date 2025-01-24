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23:19, 24 января 2025Мир

Появились кадры обрушения жилого дома в Турции

Момент обрушения многоэтажного дома в Турции попал на видео
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Кадр из видео: BFM / Telegram-канал

Жилой дом обрушился в провинции Конья в центральной части Турции. Об этом пишет Yeni Şafak.

По информации издания, речь идет о трехэтажном доме, однако на опубликованном видео видно, что у здания было четыре этажа. Здание обрушилось в центральном районе Сельчуклу, отмечает Anadolu.

Агентство подчеркивает, что под завалами могут находиться три-четыре человека, такие же данные приводит Yeni Şafak. На месте работают спасатели.

В июне на западе Стамбула, Турция, обрушился четырехэтажный жилой дом. Отмечается, что инцидент произошел в районе Кючюкчекмедже.

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