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22:26, 24 января 2025Экономика

Премьер Молдавии предложил «Газпрому» поставлять газ по действующему контракту

Премьер Молдавии Речан предложил «Газпрому» поставлять газ по текущему контракту
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дорин Речан

Дорин Речан. Фото: Mike Segar / Reuters

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан предложил в пятницу «Газпрому» поставлять газ в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику по действующему контракту. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, есть несколько решений по обеспечению теплом домов в Приднестровском регионе, однако любое из них «должно быть прозрачным и ясным». «Мы не можем мириться с преступными схемами поставок газа, направленными на дестабилизацию ситуации в Молдавии», — сказал он.

Речан также обвинил российские власти в том, что Москва якобы намеренно провоцирует конфликт в Молдавии, используя кризисную ситуацию в энергетике.

Ранее лидер Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский назвал недопустимым связывать возобновление поставок газа в ПМР и пребывание миротворческих сил Российской Федерации на территории республики.

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