Премьер Молдавии предложил «Газпрому» поставлять газ по действующему контракту

Премьер Молдавии Речан предложил «Газпрому» поставлять газ по текущему контракту

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан предложил в пятницу «Газпрому» поставлять газ в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику по действующему контракту. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, есть несколько решений по обеспечению теплом домов в Приднестровском регионе, однако любое из них «должно быть прозрачным и ясным». «Мы не можем мириться с преступными схемами поставок газа, направленными на дестабилизацию ситуации в Молдавии», — сказал он.

Речан также обвинил российские власти в том, что Москва якобы намеренно провоцирует конфликт в Молдавии, используя кризисную ситуацию в энергетике.

Ранее лидер Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский назвал недопустимым связывать возобновление поставок газа в ПМР и пребывание миротворческих сил Российской Федерации на территории республики.