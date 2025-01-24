Путин рассказал о точках соприкосновения с действующей администрацией США

Путин: У России с администрацией США может быть много точек соприкосновения

С действующей администрацией США у России может быть много точек соприкосновения. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«В целом у нас, конечно, с действующей администрацией США может быть достаточно много точек соприкосновения в поиске решения по ключевым вопросам сегодняшнего дня», — сказал он.

По словам российского лидера, данными точками для Москвы и Вашингтона являются, например, вопросы о стратегической стабильности и экономики.

Ранее Путин обвинил администрацию бывшего президента США Джо Байдена в отказе от контактов с Москвой. Российский глава отметил, что Россия никогда не отказывалась от диалога и ее вины в его отсутствии нет.