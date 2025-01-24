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19:21, 24 января 2025Мир

Путин рассказал о точках соприкосновения с действующей администрацией США

Путин: У России с администрацией США может быть много точек соприкосновения
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

С действующей администрацией США у России может быть много точек соприкосновения. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«В целом у нас, конечно, с действующей администрацией США может быть достаточно много точек соприкосновения в поиске решения по ключевым вопросам сегодняшнего дня», — сказал он.

По словам российского лидера, данными точками для Москвы и Вашингтона являются, например, вопросы о стратегической стабильности и экономики.

Ранее Путин обвинил администрацию бывшего президента США Джо Байдена в отказе от контактов с Москвой. Российский глава отметил, что Россия никогда не отказывалась от диалога и ее вины в его отсутствии нет.

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