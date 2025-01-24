Раскрыт секрет соблазнения мужчин невесты миллиардера Безоса

Источник, близкий к Лорен Санчес, невесте миллиардера Джеффа Безоса, раскрыл ее секрет соблазнения мужчин. Соответствующий комментарий публикует The Sun.

Собеседник издания рассказал, что репортерше нравится быть в центре внимания мужчин. По его словам, она всегда была уверена в себе и никогда не отступала от своих откровенных нарядов.

«Тип мероприятия никогда не имел значения, пока ее грудь была видна всем и все глаза были обращены на нее. А почему бы и нет? Она великолепна, и мужчины ее любят», — подчеркнул инсайдер, который предпочел скрыть свое имя.

Ранее сообщалось, что пользователи сети пристыдили Лорен Санчес за откровенный внешний вид на инаугурации президента США Дональда Трампа. Журналистка выбрала для церемонии наряд, который состоял из приталенного пиджака и кружевного бюстгальтера.