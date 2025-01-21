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19:45, 21 января 2025Ценности

Невесту Безоса пристыдили в сети за кружевное белье на инаугурации Трампа

Мария Винар

Фото: Kenny Holston / The New York Times

Пользователи сети пристыдили невесту миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес за откровенный внешний вид на инаугурации президента США Дональда Трампа. На соответствующие комментарии в X (ранее — Twitter) обратило внимание издание The Sun.

Известно, что 54-летняя репортерша посетила церемонию в белом наряде, который состоял из приталенного пиджака и кружевного бюстгальтера. При этом ее образ дополняли макияж в стиле smoky eyes и собранная прическа с выпущенными прядями у лица.

Юзеры заявили, что данный наряд неуместен для такого мероприятия. «Кто-нибудь предлагал Лорен Санчес булавку?», «Будущая жена Джеффа Безоса, Лорен Санчес, одета совершенно неподобающе для государственного мероприятия. Кто-то должен был сказать ей, что выставлять напоказ свой кружевной бюстгальтер неприемлемо», «Иванка и Мелания выглядят потрясающе, а в Лорен нужно было бросить салфетку или булавку», «Честно говоря, Лорен Санчес выглядит здесь совершенно неуместно. Мне почти неловко за нее», «За деньги можно купить многое, но не стиль и здравый смысл», «Почему Лорен Санчес на инаугурации? Зачем она там нужна?» — возмущались они.

Ранее Мелания Трамп также взбудоражила общественность одной деталью в наряде для инаугурации.

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