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17:11, 24 января 2025Ценности

Раскрыто содержимое подарков для гостей инаугурации Трампа

Page Six: Гости инаугурации Трампа получили в подарок диетическую колу
Мария Винар

Фото: Angelina Katsanis / Pool / Imagn Images / Reuters

Журналисты раскрыли содержимое подарков для гостей инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Соответствующий материал появился на сайте издания Page Six.

Как стало известно, гостям, которые были приглашены политиком и членами его семьи, вручили пакеты с памятными презентами. В них находились журнал в красной кожаной обложке с золотым тиснением и изображением Капитолия, кожаная монетница и подставка под часы. Кроме того, VIP-посетители получили памятную медаль с портретами Трампа и нового вице-президента Джея Ди Вэнса.

Также в подарочном наборе оказались красная монета, елочное украшение в виде Белого дома и любимый напиток политика — диетическая кола. «Инаугурация президента Соединенных Штатов Дональда Дж. Трампа, 20 января 2025 года» — гласила надпись на бутылке.

Ранее в сети появились фото брошенных на улице люксовых сумок с ценными вещами сторонников Дональда Трампа.

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