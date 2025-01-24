Раскрыто содержимое подарков для гостей инаугурации Трампа

Page Six: Гости инаугурации Трампа получили в подарок диетическую колу

Журналисты раскрыли содержимое подарков для гостей инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Соответствующий материал появился на сайте издания Page Six.

Как стало известно, гостям, которые были приглашены политиком и членами его семьи, вручили пакеты с памятными презентами. В них находились журнал в красной кожаной обложке с золотым тиснением и изображением Капитолия, кожаная монетница и подставка под часы. Кроме того, VIP-посетители получили памятную медаль с портретами Трампа и нового вице-президента Джея Ди Вэнса.

Также в подарочном наборе оказались красная монета, елочное украшение в виде Белого дома и любимый напиток политика — диетическая кола. «Инаугурация президента Соединенных Штатов Дональда Дж. Трампа, 20 января 2025 года» — гласила надпись на бутылке.

Ранее в сети появились фото брошенных на улице люксовых сумок с ценными вещами сторонников Дональда Трампа.