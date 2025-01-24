Брошенные на улице люксовые сумки с ценными вещами сторонников Трампа попали на фото

Daily Mail опубликовал фото брошенных на улице люксовых сумок сторонников Трампа

Журналисты опубликовали фото брошенных на улице люксовых сумок с ценными вещами сторонников президента США Дональда Трампа. Соответствующие снимки попали в распоряжение Daily Mail.

Известно, что в комплексе Capital One Arena, где проходила инаугурация, действует правило, согласно которому посетителям нельзя проносить с собой сумки. Приглашенные на церемонию гости не знали об этом и взяли с собой любимые роскошные аксессуары. Однако при входе в комплекс им пришлось оставить свои вещи.

Очевидцы рассказали в комментариях под видео на платформе TikTok, опубликованном новостным порталом Wtop News, что на улице перед стадионом лежат сумки брендов Michael Kors, Louis Vuitton, Prada и Gucci. По их словам, прохожие не стесняются рыться в них и находить ценные вещи, например, ключи от машины и кошельки. «Я нашла сумку с ключом от машины. Мне удалось связаться с этим человеком по его студенческому удостоверению личности», «Оставить свои паспорта, сумки, ключи от машины... Что? Это безумие», «Это странно. Они могли бы забрать с собой все ценные вещи», «В этом и заключается сила Трампа: люди оставляют свои сумки, чтобы просто увидеть его», «Этим богатым людям все равно на свое расточительство», — высказывались юзеры.

Ранее сообщалось, что в сети восхитились 17-летней внучкой Дональда Трампа Кай Мэдисон Трамп на видео с празднования его инаугурации.