В сети восхитились 17-летней внучкой Трампа на видео с празднования его инаугурации

В сети восхитились 17-летней внучкой избранного президента США Дональда Трампа Кай Мэдисон Трамп на видео с празднования его инаугурации. Ролик доступен на ее YouTube-канале, который насчитывает 851 тысячу подписчиков.

Девушка показала блог под названием «Мой дед стал президентом снова». В том числе она запечатлела, как собирается на бал по случаю прошедшей церемонии. Также родственница политика сделала несколько фото с семьей и продемонстрировала свой танец. Для мероприятия она выбрала серебристое макси-платье Sherri Hill с разрезом до бедра.

Видео набрало более 2,3 миллиона просмотров. Юзеры высказались о кадрах в комментариях. «Кай, по сути, принцесса США», «Очень обаятельная, красивая и веселая девушка», «Такая спокойная, классная и не поглощена собой, как многие дети знаменитостей», «Мне нравится, что она спокойная, вежливая и всегда выражает признательность другим», «Забавная, остроумная, скромная и добрая», — заявили зрители.

Ранее в январе сообщалось, что фотомодель Мелания Трамп посетила бал, который состоялся после инаугурации ее супруга, президента США Дональда Трампа, и вызвала ажиотаж в сети.