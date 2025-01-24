Раскрыты подробности о банде вымогателей и похитителей участников СВО

В ростовскую банду похитителей бойцов СВО входили массажист и фитнес-тренеры

В банду похитителей участников специальной военной операции (СВО), орудовавшей в Ростовской области, входили массажист-охранник стриптиз-клуба и фитнес-тренеры. Об этом сообщает Baza.

По данным ФСБ, они подсылали военнослужащим из Ростовской области, ДНР, ЛНР и Запорожской области несовершеннолетних девушек для оказания интим-услуг, а затем похищали и вымогали под видом сотрудников полиции три миллиона рублей за непривлечение к уголовной ответственности.

Бандиты также представлялись либо помощником полномочного представителя президента на новых территориях, либо бойцами ЧВК «Вагнер» и СОБР. При обысках у них нашли военную форму с шевронами и охолощенное оружие, а также стероиды и сильнодействующие вещества.

Также члены ОПГ промышляли поборами с местных бизнесменов, запугивая их под видом силовиков.

Сотрудники ФСБ задержали 11 человек. Один из них успел скрыться, но его настигли в Москве и отправили в СИЗО вместе с остальными. Возбуждено уголовное дело о похищении человека и вымогательстве.