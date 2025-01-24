Занимавшуюся похищением российских военных банду накрыли сотрудники ФСБ

ФСБ задержала в Ростовской области ОПГ за похищение военных и вымогательство

В Ростовской области сотрудники ФСБ накрыли банду, промышлявшую похищениями российских военнослужащих и вымогательством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

Несколько членов организованной преступной группировки (ОПГ) задержаны. По данным ФСБ, они использовали несовершеннолетних девушек, которые через интернет знакомились с участниками специальной военной операции (СВО) для вступления в интимную связь.

Затем сообщники похищали военных и вымогали у них под видом полицейских денежные средства за непривлечение к уголовной ответственности за связь с несовершеннолетними. Члены ОПГ требовали порядка трех миллионов рублей и угрожали насилием.

Ранее 24 января сообщалось, что в Краснодаре сотрудники ФСБ задержали командира самолета гражданской авиации по подозрению в госизмене.