Российского пилота задержали по подозрению в госизмене

В Краснодаре ФСБ задержала командира самолета гражданской авиации за госизмену

В Краснодаре сотрудники ФСБ задержали командира самолета гражданской авиации по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

По версии следствия, пилот решил перевести деньги Вооруженным силам Украины. Для этого по инструкции сборщика средств для них он обменял рубли на криптовалюту и перевел ее на указанный счет.

Ранее Московский городской суд приговорил россиянина Дмитрия Шатресова к 17 годам лишения свободы за то, что он сотрудничал с иностранным государством.

