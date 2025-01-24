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09:40, 24 января 2025Силовые структуры

Российского пилота задержали по подозрению в госизмене

В Краснодаре ФСБ задержала командира самолета гражданской авиации за госизмену
Варвара Митина (редактор)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Краснодаре сотрудники ФСБ задержали командира самолета гражданской авиации по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

По версии следствия, пилот решил перевести деньги Вооруженным силам Украины. Для этого по инструкции сборщика средств для них он обменял рубли на криптовалюту и перевел ее на указанный счет.

Ранее Московский городской суд приговорил россиянина Дмитрия Шатресова к 17 годам лишения свободы за то, что он сотрудничал с иностранным государством.

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