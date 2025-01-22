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17:18, 22 января 2025Силовые структуры

Сотрудничавшего с иностранным государством россиянина приговорили к 17 годам колонии

В Москве россиянину дали 17 лет за сотрудничество с иностранным государством
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Московский городской суд приговорил россиянина Дмитрия Шатресова к 17 годам лишения свободы за то, что он сотрудничал с иностранным государством. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Мужчина признан виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима со штрафом и с ограничением свободы на срок один год.

26 января 2024 году по ходатайству следственных органов суд избрал Шатресову меру пресечения в виде заключения под стражу по уголовному делу о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством. Подробности дела не раскрываются.

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