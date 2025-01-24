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20:47, 24 января 2025Ценности

Рианна обнажила ягодицы в рекламе

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Рианна

Рианна. Кадр: @badgalriri

Барбадосская певица Рианна в откровенных образах снялась в рекламе собственного бренда нижнего белья Savage x Fenty. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем 150 миллионов подписчиков.

36-летняя исполнительница предстала перед камерой, лежа на усыпанном бутонами роз полу. Она позировала в черно-красном кружевном боди с глубоким декольте и обнажавшими ягодицы вырезами.

Кроме того, знаменитость надела чулки с поясом, остроносые туфли на каблуках и малиновый парик. Также она нанесла красную помаду на губы и обвела их контур черным карандашом. «Коллекция Les roses теперь доступна онлайн и в магазинах», — указала в подписи артистка.

Ранее в январе российская певица и фотомодель Ханна снялась без штанов в честь дня рождения.

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