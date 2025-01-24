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23:27, 24 января 2025Мир

Риторику США о России назвали устаревшей на 20 лет

Политолог Доктороу: риторика США в отношении России устарела на 20 лет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Американский политолог Гилберт Доктороу в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что риторика США в отношении России устарела на 20 лет.

По его словам, заявления американских политиков из администрации бывшего президента США Джо Байдена об Украине и России не имеют ничего общего с реальностью. «Это основано на мнении о России, которое восходит к середине 1990-х годов, когда страна лежала на спине», — ответил политолог на вопрос, верны ли утверждения бывшего госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена и экс-советника американского лидера по национальной безопасности Джейка Салливана об Украине.

Ранее агентство Reuters сообщило, что президент США Дональд Трамп захотел провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным «немедленно». При этом, когда именно политик намерен встретиться с российским лидером, не уточнялось.

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