Россиян предупредили о невозможности получать посылки с хамоном из Европы

Почта России: Посылки из ЕС с продукцией животноводства будут отправлять обратно

Таможенники будут отправлять присланные из Европы в Россию посылки с животноводческой продукцией обратно в страны ЕС, поскольку на почту также распространяется запрет, введенный ранее Россельхознадзором. Об этом сообщает ТАСС.

Как следует из комментария, полученного журналистами в «Почте России», «срок действия запрета не определен».

Россельхознадзор с 20 января ввел запрет на ввоз в РФ животноводческой продукции со всей территории Евросоюза из-за угрозы распространения ящура. В ведомстве предупредили, что запрет распространяется на ввоз, в том числе колбас, ветчины, хамона и сыров, а указанную продукцию стало невозможно провезти и в личных целях.

Германия уведомила Всемирную организацию здоровья животных (ВОЗЖ) о первой за 37 лет вспышке ящура в стране 9 января. Заболевание нашли на ферме, где содержали водяных буйволов. В результате вокруг эпицентра были введены карантинные меры, ряд стран приняли временные ограничения в отношении немецкой продукции, а внутри ЕС ужесточили контроль на границах.

В российском ведомстве предполагает, что одной из причин появления заболевания на территории Германии стало «бесконтрольное движение живого скота и животноводческой продукции через Украину по территории Европейского союза».