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19:19, 24 января 2025Россия

Россиянин проигнорировал совет родственников не ехать на СВО и пропал на год

Участник СВО пошел на спецоперацию и пропал, родственники искали его почти год
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Житель Волгоградской области проигнорировал совет родственников не ходить на специальную военную операцию (СВО) и пропал. Об этом сообщает Telegram-канал «V1.RU | Новости Волгограда».

Мужчина ушел на передовую 12 января 2024 года. В последний раз он выходил на связь в середине февраля того же года. Родственники искали солдата почти год.

Новости о судьбе бойца появились лишь в 2025 году — его не стало. Сейчас родственники ждут его тело. Даты похорон военнослужащего пока нет.

Ранее в зоне СВО пропал экс-глава Тарбагатайского района Бурятии Владимир Смолин. Он подписал контракт с Минобороны в августе 2024 года. Незадолго до этого он стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Свое решение уйти на СВО чиновник объяснял фразой «Бурятию люблю».

ЖЗЛ
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