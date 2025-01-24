Россиянин проигнорировал совет родственников не ехать на СВО и пропал на год

Участник СВО пошел на спецоперацию и пропал, родственники искали его почти год

Житель Волгоградской области проигнорировал совет родственников не ходить на специальную военную операцию (СВО) и пропал. Об этом сообщает Telegram-канал «V1.RU | Новости Волгограда».

Мужчина ушел на передовую 12 января 2024 года. В последний раз он выходил на связь в середине февраля того же года. Родственники искали солдата почти год.

Новости о судьбе бойца появились лишь в 2025 году — его не стало. Сейчас родственники ждут его тело. Даты похорон военнослужащего пока нет.

Ранее в зоне СВО пропал экс-глава Тарбагатайского района Бурятии Владимир Смолин. Он подписал контракт с Минобороны в августе 2024 года. Незадолго до этого он стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Свое решение уйти на СВО чиновник объяснял фразой «Бурятию люблю».