Россиянина арестовали за расправу над подругой в новогоднюю ночь

В Петербурге суд арестовал мужчину за убийство подруги в новогоднюю ночь

В Санкт-Петербурге суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте россиянина, обвиняемого в расправе над женщиной. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, мужчина поссорился с женщиной в квартире дома на Можайской улице и нанес ей по голове не менее трех ударов деревянным молотком, после чего сдавил шею галстуком и закрыл рот одеждой, удушив ее. Мужчину задержали по горячим следам и поместили на время расследования уголовного дела в СИЗО.

21 января сообщалось, что в Екатеринбурге суд приговорил мужчину к десяти годам за изнасилование и разбой.