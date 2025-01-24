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14:50, 24 января 2025Силовые структуры

Россиянина осудят за совершенную 13 лет назад жестокую расправу над мужчиной

В Пермском крае осудят мужчину за жестокое убийство, совершенное 13 лет назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Пермском крае осудят мужчину за жестокую расправу, совершенную 13 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статье 105 («Убийство, совершенное группой лиц») УК РФ.

По данным следствия, 9 марта 2012 года обвиняемый с четырьмя знакомыми находился на территории поселка Полазна, где в состоянии алкогольного опьянения нанес удары руками, ногами и возможно битой или деревянной палкой по голове и телу ранее незнакомому 24-летнему мужчине. Травмы, полученные пострадавшим, оказались несовместимы с жизнью.

В 2013 году соучастники обвиняемого были осуждены, а ему удалось скрыться. Через 11 лет следователи и оперативные сотрудники МВД смогли установить местонахождение преступника. В ходе следствия свидетели опознали его по фото- и видеоматериалам. Была собрана достаточная доказательная база и уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что россиянина задержали за совершенную 22 года назад серию расправ над девушками.

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