Россиянина осудят за совершенную 13 лет назад жестокую расправу над мужчиной

В Пермском крае осудят мужчину за жестокую расправу, совершенную 13 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.
Он обвиняется по статье 105 («Убийство, совершенное группой лиц») УК РФ.
По данным следствия, 9 марта 2012 года обвиняемый с четырьмя знакомыми находился на территории поселка Полазна, где в состоянии алкогольного опьянения нанес удары руками, ногами и возможно битой или деревянной палкой по голове и телу ранее незнакомому 24-летнему мужчине. Травмы, полученные пострадавшим, оказались несовместимы с жизнью.
В 2013 году соучастники обвиняемого были осуждены, а ему удалось скрыться. Через 11 лет следователи и оперативные сотрудники МВД смогли установить местонахождение преступника. В ходе следствия свидетели опознали его по фото- и видеоматериалам. Была собрана достаточная доказательная база и уголовное дело направлено в суд.
Ранее сообщалось, что россиянина задержали за совершенную 22 года назад серию расправ над девушками.