Россиянка назвала главные причины для начала отношений с мексиканцами

Российская тревел-блогерша и путешественница Марина Ершова назвала главные причины для начала отношений с мексиканцами. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что женщина может забыть о банальных комплиментах, если начнет встречаться с мужчиной из Мексики. «Вас завалят сравнениями с солнцем, звездами, богинями, каких свет не видывал, — пояснила она. — И вот после такого романтического марафона вас вряд ли устроит просто "милая" или вот эта банальная "зая"».

Более того, по словам россиянки, практически каждый житель этой страны готовит так, что начинаешь сильно завидовать местным дамам, которые по жизни проводят мало времени на кухне.

«Мексиканцы не просто готовят, они создают шедевры, — добавила блогерша. — Тако, кесадильи, гуакамоле... Уровень такой, что начинаешь мечтать постоянно есть только мексиканскую кухню, приготовленную руками мачо».

Также путешественница подчеркнула, что мексиканцы любят всем сердцем. «Это как ураган — нежный, но мощный, — резюмировала она. — Сначала вы будете в восторге, а потом не сможете вернуться к людям, у которых вместо эмоций — айсберг».

Ранее другой российский тревел-блогер побывал в Мексике и описал страну фразой «не для слабонервных».