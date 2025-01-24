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19:03, 24 января 2025Путешествия

Российская стюардесса назвала самый опасный аэропорт в мире

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Jeremy Broomfield / Wikipedia

Российская стюардесса назвала аэропорт в Непале самым опасным в мире. Об этом она рассказала на своей странице @tanyadanilova в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Речь идет об авиагавани в городе Лукла в восточной части страны. По словам бортпроводницы, длина взлетной полосы там составляет около 500 метров, что намного меньше, чем во всех других аэропортах. Кроме того, ситуацию осложняют горы, где трудно садиться в случае аварийного приземления.

Ранее эта же стюардесса раскрыла судьбу забытых в аэропорту чемоданов — их выставляют на аукцион и продают. Автор ролика объяснила, что очень часто авиагавани пытаются связаться с теми, кто забыл или потерял свой чемодан.

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