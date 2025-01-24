Российский штурмовик прикладом автомата отбил дрон ВСУ со взрывчаткой

Появились кадры, как солдат ВС России отбивает прикладом БПЛА ВСУ

Боец Вооруженных сил Российской Федерации смог прикладом автомата отбить украинский дрон. Кадры передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Наш боец пересекал открытую местность и был застигнут украинским FPV-дроном. Переложив автомат в руках, российский воин ударил прикладом приближающий ударный дрон, который резко ушел в землю, причинив минимальный ущерб нашему бойцу», — указано в сообщении.

Отмечается, что боец находится на лечении, получив небольшие ранения от осколков.

В декабре 2024 года в сети появились кадры уничтожения пятиэтажки с находящимися в ней солдатами Вооруженных сил Украины с помощью противотанковых мин методом «донецкого регби» в Курахово.