Российский стилист назвал главный антитренд 2025 года

Стилист Антон Потапов назвал укороченные платья-свитеры главным антитрендом года

Российский стилист Антон Потапов назвал главный антитренд 2025 года. Его комментарий публикует «АБН24».

По словам эксперта, к настоящему моменту окончательно устарели укороченные платья-свитеры, особенно если они также обладают укороченными рукавами. Кроме того, он посоветовал воздержаться от использования пуховиков с надписями, ремнями и замками и заменить их на модели в минималистичном стиле.

В то же время специалист внес в список шапки с помпонами, облегающие свитеры и спортивные платья. В качестве актуальной альтернативы последним он призвал выбирать утепленные базовые фасоны.

В декабре стилистка Эльвира Янковская также назвала россиянкам платья, которые устарели к 2025 году.