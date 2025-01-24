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13:31, 24 января 2025Ценности

Российский стилист назвал главный антитренд 2025 года

Стилист Антон Потапов назвал укороченные платья-свитеры главным антитрендом года
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Unsplash

Российский стилист Антон Потапов назвал главный антитренд 2025 года. Его комментарий публикует «АБН24».

По словам эксперта, к настоящему моменту окончательно устарели укороченные платья-свитеры, особенно если они также обладают укороченными рукавами. Кроме того, он посоветовал воздержаться от использования пуховиков с надписями, ремнями и замками и заменить их на модели в минималистичном стиле.

В то же время специалист внес в список шапки с помпонами, облегающие свитеры и спортивные платья. В качестве актуальной альтернативы последним он призвал выбирать утепленные базовые фасоны.

В декабре стилистка Эльвира Янковская также назвала россиянкам платья, которые устарели к 2025 году.

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