Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:04, 24 января 2025Путешествия

Российский тревел-блогер назвал лучшую страну для удаленной работы

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Carola Frentzen / dpa / Globallookpress.com

Российский тревел-блогер назвал Вьетнам лучшей страной для удаленной работы. Своим мнением он поделился на странице @denis.anisimkov в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Тут вечное лето. Море, горы — все, что захочешь. Тут самые низкие цены, что я видел», — объяснил автор ролика. Он рекомендовал для жизни город Нячанг, в котором есть множество удобств, в том числе русские кафе и хорошие отели.

Ранее этот же тревел-блогер назвал Южную Корею и Кубу двумя худшими странами для переезда и путешествий. По словам автора ролика, Южная Корея очень переоценена, поскольку там очень скучно, цены завышены, а еда — на любителя.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Мединский назвал здравой позицию Трампа о помощи СССР Америке во Второй мировой

      Анну Asti раскритиковали за ее стиль

      Российские военные нанесли удар по объекту ВСУ в порту Одессы

      США потребовали от Индии сгрузить танкеры с нефтью из России

      Трамп начал соблазнять Канаду войти в США

      Одному типу недвижимости в России предрекли исчезновение

      Рианна обнажила ягодицы в рекламе

      Туристка захотела сделать фото океана, вышла на рельсы и была сбита поездом на глазах мужа

      Саша Петров раскрыл отношение мексиканцев к русским

      Украина атаковала ракетами российский регион

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше