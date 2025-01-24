Российский тревел-блогер назвал лучшую страну для удаленной работы

Российский тревел-блогер назвал Вьетнам лучшей страной для удаленной работы. Своим мнением он поделился на странице @denis.anisimkov в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Тут вечное лето. Море, горы — все, что захочешь. Тут самые низкие цены, что я видел», — объяснил автор ролика. Он рекомендовал для жизни город Нячанг, в котором есть множество удобств, в том числе русские кафе и хорошие отели.

Ранее этот же тревел-блогер назвал Южную Корею и Кубу двумя худшими странами для переезда и путешествий. По словам автора ролика, Южная Корея очень переоценена, поскольку там очень скучно, цены завышены, а еда — на любителя.