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10:43, 24 января 2025Путешествия

Российский турист выбросил сына за борт катера в Таиланде и лишил его жизни

The Thaiger: Россиянин выбросил сына за борт катера в Таиланде и лишил его жизни
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Pictures From History / Universal Images Group / Getty Images

В Таиланде российский турист выбросил 13-летнего сына за борт катера в Андаманское море и лишил его жизни. Об этом пишет The Thaiger.

Трагическая ситуация произошла в среду, 22 января, у Суринских островов во время морской прогулки на судне, на борту которого находились 33 путешественника. Согласно версии следствия, 45-летний россиянин схватил подростка и бросил его в воду, в результате чего тот ударился о винт катера.

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С полученными травмами пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его медикам не удалось. По данным издания, у подростка отсутствует российское гражданство, он является таиландским подданным.

Правоохранители доставили подозреваемого россиянина в суд, где будет рассмотрен вопрос о его аресте. Ожидается, что заседание пройдет в пятницу, 24 января. В случае признания вины мужчине грозит тюремный срок от 15 до 20 лет или даже пожизненное заключение.

Ранее туристка попала под катер в Таиланде и смогла выжить. 30-летняя британка отправилась в дайвинг-тур на Симиланских островах. Во время погружения ее переехал катер, и девушку задело гребным винтом.

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