Катер переехал туристку во время дайвинга на островах Таиланда

The Phuket News: туристка попала под катер на Симиланских островах в Таиланде

Британская туристка попала под катер в Таиланде и смогла выжить. Подробности сообщило издание The Phuket News.

15 октября 30-летняя британка отправилась в дайвинг-тур на Симиланских островах. Во время погружения ее переехал катер, и девушку задело гребным винтом.

Отмечается, что туристка отделалась раной пятки, получив порез всего 5 сантиметров в длину и 2 — в глубину. На помощь женщине пришли офицеры Королевских Военно-морских сил Таиланда. Ей остановили кровотечение, забинтовали ногу и дали обезболивающее. Затем иностранку доставили в больницу для дальнейшего лечения.

Ранее в Бангкоке индийский турист выпал из окна на 15 этаже роскошного отеля. В его номере нашли пакеты с марихуаной, разбросанные по столу и полу.