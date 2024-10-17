Турист выпал из окна полного марихуаны номера в роскошном отеле Таиланда

Индийский турист выпал из окна полного марихуаны номера в отеле Бангкока

Индийский турист выпал из окна 15 этажа роскошного отеля в столице Таиланда Бангкоке. Подробностями истории поделился портал Thai Examiner.

Инцидент произошел 14 октября в 18-этажном отеле в центральном районе Клонг Тоэй. Охранник, который услышал громкий удар, вызвал полицию. Прибывшие на место стражи правопорядка обнаружили 29-летнего иностранца по имени Яш Дашрат Бханушали бездыханным на крыше пятого этажа. Он был без рубашки, в длинных черных брюках и лежал в луже крови.

Полицейские отправились в номер, где остановился индиец, и увидели, что комната полна наркотиков: пакеты с марихуаной были разбросаны по столу и полу. Однако никаких признаков борьбы они не обнаружили. Охранник и записи с камер видеонаблюдения также подтвердили, что никто не входил в номер гостя.

Тело доставили в Главный полицейский госпиталь для вскрытия. Позднее следователи также связались с посольством Индии в Бангкоке, чтобы проинформировать о произошедшем семью Бханушали.

В июле в Таиланде потерявшая память россиянка выпала из окна. По предварительным данным, до трагедии она употребляла запрещенные вещества.

