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17:47, 4 июля 2024Путешествия

Потерявшая память в Таиланде россиянка выпала из окна

Amur Mash: потерявшая память в Паттайе россиянка выпала из окна

Фото: Krister Hansson / Globallookpress.com

Потерявшая память в Таиланде россиянка Оксана Савон из Владивостока выпала из окна. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

44-летняя женщина несколько дней провела в больнице после нападения на полицейских в Паттайе. Предполагается, что она употребляла запрещенные вещества. Россиянку выписали 4 июня, а вскоре ее нашли бездыханной под окнами элитного многоквартирного дома.

На месте происшествия работает полиция. Ведется расследование произошедшего.

В конце июня Оксана потеряла связь с близкими из России и была найдена в больнице Паттайи без памяти. Она переехала на курорт с мужем осенью 2023 года, однако недавно пара поругалась. Родные ничего не знали о случившемся, а также, учитывая скрытный характер Оксаны, не придали значения ее временной пропаже.

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      Марк Успенский
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