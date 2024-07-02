Россиянка поругалась с мужем в Таиланде, пропала и была найдена в больнице без памяти

kp.ru: россиянка поругалась с мужем в Паттайе и была найдена в больнице

Россиянка Оксана Савон из Владивостока поругалась с мужем в Таиланде, пропала на несколько дней и была найдена в больнице без памяти. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, девушка лежит в госпитале Бангламунг в Паттайе. Она переехала на курорт с супругом осенью 2023 года, однако недавно пара поругалась. Родные ничего не знали о случившемся, а также, учитывая скрытный характер Оксаны, не придали значения ее временной пропаже.

«Я так переживаю за доченьку, сердце подсказывало, что ей с супругом не нужно переезжать за границу, но они решили, что будут там зарабатывать на жизнь. Муж дочери, Денис, только сегодня узнал, что все это время Оксана была в госпитале, а не в гостинице», — поделилась переживаниями мать девушки.

Семье Оксаны до сих пор не объяснили, что случилось с их дочерью и почему она потеряла память.

Ранее сообщалось, что злоумышленники стали обманывать россиян на Бали, предлагая им оформить медицинскую страховку на выгодных условиях. Получив денежный перевод, мошенники перестают выходить на связь.

