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12:27, 24 января 2025Силовые структуры

Российского учителя задержали за домогательства к школьнице

В Подмосковье задержали учителя, домогавшегося 10-летней школьницы
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Московской области в Дмитрове задержали педагога одной из школ, домогавшегося 10-летней ученицы. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главного управления Следственного комитета России по региону Ольга Врадий.

По данным ведомства, в январе учитель в физкультурном зале приставал к школьнице. Против него возбудили дело по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Вскоре педагогу предъявят обвинения и изберут меру пресечения.

Ранее стало известно, что в Астрахани осудили на 12 лет фотографа за совращение несовершеннолетних.

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