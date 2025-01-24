Российского учителя задержали за домогательства к школьнице

В Подмосковье задержали учителя, домогавшегося 10-летней школьницы

В Московской области в Дмитрове задержали педагога одной из школ, домогавшегося 10-летней ученицы. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главного управления Следственного комитета России по региону Ольга Врадий.

По данным ведомства, в январе учитель в физкультурном зале приставал к школьнице. Против него возбудили дело по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Вскоре педагогу предъявят обвинения и изберут меру пресечения.

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