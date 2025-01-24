Саша Петров раскрыл отношение мексиканцев к русским

Александр Петров заявил, что мексиканцы радовались съемкам российского фильма

Актер Александр Петров, который презентует свой новый фильм «Василий», рассказал, что во время съемок в Мексике местные жители очень радовались, что русские приехали к ним. Об этом он сообщил в интервью изданию 5-tv.ru.

Петров поделился историей о том, как мексиканцы хотели попасть в российский фильм.

«Они очень теплые, открытые люди. Как мы потом узнали, ходили слухи, что какой-то классный русский приехал снимать большое кино. Про этот кастинг знали, туда хотели попасть. Например, Марко де ла О, который играл на Netflix и снимался со Сталлоне, был рад сняться у нас», — рассказал Саша.

Ранее стало известно, что Саша Петров признал безусловную зависть к успехам Юрия Борисова. Он уточнил, что давно знаком с Борисовым и считает его своим другом.