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12:14, 24 января 2025Культура

Саша Петров признал безусловную зависть к успехам Юры Борисова

Актер Саша Петров заявил о безусловной зависти к коллеге Юре Борисову
Ольга Коровина
Саша Петров

Саша Петров. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер Саша Петров рассказал о зависти к успехам своих коллег Юры Борисова и Марка Эйдельштейна. Об этом он сообщил в интервью сайту РБК Life.

«По-моему, любой артист мечтает быть в центре внимания. Безусловно, все актеры, которые смотрят на Марка и Юру, им завидуют», — заявил Петров.

Александр уточнил, что давно знаком с Борисовым и считает его своим другом. По его словам, профессиональное соперничество между актерами может заряжать и мотивировать, но не сказываться на личных отношениях.

«Между нами нет личного соперничества. У Юры своя дорога, а у меня своя», — отметил артист.

Юра Борисов получил номинацию на «Оскар» за роль второго плана в фильме режиссера Шона Бэйкера «Анора». Он стал первым российским актером в истории, номинированным на премию Американской киноакадемии.

Ранее Петров впервые вышел в свет с беременной женой Викторией Антоновой. Пара появилась на премьере фильма «Василий», где Александр исполнил сразу две роли.

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