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13:26, 24 января 2025Мир

Словакия пообещала не дать ЕС принять на себя бремя помощи Украине

Глава МИД Бланар: Словакия не даст ЕС принять на себя бремя помощи Украине
Семен Александров (редактор)

Фото: Kira Hofmann / www.imago-images.de / Globallookpress.com

Словакия не даст Европейскому союзу (ЕС) принять на себя бремя военной помощи Украине в случае отказа президента США
Дональда Трампа от поддержки Киева. Об этом пообещал глава МИД Словакии Юрай Бланар, сообщает агентство TASR.

«Если некоторые страны решат продолжать оказывать Украине военную поддержку, это их дело, но мы отвергаем, чтобы ЕС взял на себя эту ответственность», — отметил дипломат. Он подчеркнул, что Словакия отказывается оказывать Украине военную поддержку.

Словацкий министр напомнил, что Трамп в ходе своей предвыборной кампании обещал положить конец конфликту на Украине, и призвал подождать, пока американский лидер представит, как он хочет его урегулировать.

Ранее президент США не исключил полного прекращения поставок американского оружия Украине, этот вопрос требует изучения. Он отметил, что ЕС должен нарастить помощь Украине. Политик напомнил, что Вашингтон потратил на поддержку Киева на 200 миллиардов долларов больше, чем ЕС.

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