Жилищный аферист со стажем лишил россиянина квартиры за 9 миллионов рублей

Петербуржец лишился квартиры за 9 миллионов рублей из-за мошенника-рецидивиста

Житель Санкт-Петербурга стал жертвой жилищного афериста и попал почти на десять миллионов рублей. О ситуации пишет 78.ru.

На квартиру петербуржца покусился преступник со стажем — злоумышленник прежде был замечен в трех случаях мошенничества в 1999, 2007 и 2018 годах. В новой афере ему помогали трое подельников. Мужчина подделал договор купли-продажи и, предоставив фальшивые документы, совершил сделку от имени собственника. В результате подлога житель Северной столицы лишился квартиры стоимостью 9,3 миллиона рублей. На поиски мошенника-рецидивиста у полиции ушел почти год — уголовное дело было возбуждено еще в марте 2024 года. Махинатора удалось задержать в Пушкине.

Ранее на уловку мошенников попалась пожилая жительница Казани. Аферисты представились сотрудниками Центробанка и под предлогом замены медицинского полиса убедили ее поделиться секретным кодом из СМС. С помощью цифровой комбинации злоумышленникам удалось получить доступ к ее личному кабинету на «Госуслугах». Доверчивость жительницы Казани обошлась ей более чем в 7,5 миллиона рублей.