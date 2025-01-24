США пообещали КНР вместе определять будущее мира в XXI веке

МИД КНР: США пообещали Китаю вместе определять будущее мира в XXI веке

Глава МИД Китая Ван И провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио, в ходе которого американская сторона пообещала китайской вместе определять будущее мира в XXI веке. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство КНР.

«Рубио сказал, что Соединенные Штаты и Китай — две великие страны, а американо-китайские отношения являются самыми важными двусторонними отношениями в XXI веке и будут определять будущее мира», — говорится в публикации.

В ходе разговора Ван И подчеркнул принципиальную позицию Китая по Тайваню и призвал США подходить к этому вопросу с осторожностью. Рубио, в свою очередь, заявил, что Соединенные Штаты не выступают за независимость Тайваня и надеются, что тайваньский вопрос может быть решен мирным путем, приемлемым для обеих сторон Тайваньского пролива.

Ранее американский лидер Дональд Трамп во время речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что США настроены на дружбу с Китаем. Он подчеркнул, что Вашингтон надеется на содействие Пекина в урегулировании конфликта на Украине.