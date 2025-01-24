Стало известно об уничтожении в Запорожской области наемника ВСУ из Австрии

Рогов: В Запорожской области уничтожили австрийского наемника ВСУ Шерманна

В Запорожской области был уничтожен австрийский наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Рихард Шерманн. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram.

«20 января в районе города Орехова Запорожской области ударом дрона ликвидирован наемник и идейный неонацист из Австрии Рихард Шерманн 1995 года рождения. МИД Австрии также подтверждает данную информацию», — написал политик.

По словам Рогова, Шерманн отправился на фронт еще в начале специальной военной операции (СВО). Он воевал в составе отряда иностранных наемников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, уточнил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета.

23 января Рогов рассказал о ликвидации японского наемника ВСУ Кото Оно в Запорожской области. Иностранный боец попал под удар российских войск в Гуляйполе.