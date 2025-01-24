Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:22, 24 января 2025Бывший СССР

Стало известно об уничтожении в Запорожской области наемника ВСУ из Австрии

Рогов: В Запорожской области уничтожили австрийского наемника ВСУ Шерманна
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Запорожской области был уничтожен австрийский наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Рихард Шерманн. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram.

«20 января в районе города Орехова Запорожской области ударом дрона ликвидирован наемник и идейный неонацист из Австрии Рихард Шерманн 1995 года рождения. МИД Австрии также подтверждает данную информацию», — написал политик.

По словам Рогова, Шерманн отправился на фронт еще в начале специальной военной операции (СВО). Он воевал в составе отряда иностранных наемников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, уточнил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета.

23 января Рогов рассказал о ликвидации японского наемника ВСУ Кото Оно в Запорожской области. Иностранный боец попал под удар российских войск в Гуляйполе.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Мединский назвал здравой позицию Трампа о помощи СССР Америке во Второй мировой

      Анну Asti раскритиковали за ее стиль

      Российские военные нанесли удар по объекту ВСУ в порту Одессы

      США потребовали от Индии сгрузить танкеры с нефтью из России

      Трамп начал соблазнять Канаду войти в США

      Одному типу недвижимости в России предрекли исчезновение

      Рианна обнажила ягодицы в рекламе

      Туристка захотела сделать фото океана, вышла на рельсы и была сбита поездом на глазах мужа

      Саша Петров раскрыл отношение мексиканцев к русским

      Украина атаковала ракетами российский регион

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше