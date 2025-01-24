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14:20, 24 января 2025Путешествия

Стюардесса показала свое спальное место в самолете и напугала пользователей сети

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: @distractingkaytee

Стюардесса авиакомпании Virgin Atlantic показала свое спальное место в самолете и напугала пользователей сети. На ее публикацию обратило внимание издание New York Post.

Бортпроводница сняла себя лежащей в узкой капсуле с матрасом. Отсутствие свободного пространства вызвало панику у ее подписчиков. «Что это, черт возьми?», «Моя клаустрофобия никогда бы не позволила такое. Меня тошнит от одного вида», «В случае катастрофы у вас не будет никаких шансов», — писали юзеры.

Ранее пользовательница Reddit рассказала на портале, как остановилась в отеле, чтобы переночевать, и сделала неприятное открытие. Комментаторы посоветовали женщине в следующий раз спать в машине.

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