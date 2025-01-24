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16:40, 24 января 2025Мир

Талибы призвали МУС перестать навязывать миру свое видение прав человека

Талибы призвали МУС перестать навязывать свое видение прав человека всему миру
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Министерство иностранных дел (МИД) Афганистана, сформированное движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), призвало Международный уголовный суд (МУС) перестать навязывать свое видение прав человека всему миру. Заявление ведомство опубликовало в соцсети Х.

«Эта структура не должна предпринимать попытки навязать особую трактовку прав человека всему миру, а также игнорировать религиозные и национальные ценности [других народов]», — отметили в МИД.

Комментарий ведомства был опубликован на фоне запроса ордера на арест лидера талибов Хайбатуллы Ахундзады. В заявлении действия МУС названы неправомерными и «подрывающими и без того слабый авторитет этой структуры».

23 января прокурор МУС Карим Хан запросил выдачу ордера на арест Ахундзады. По данным МУС, лидер талибов несет ответственность за преследование афганских девочек и женщин.

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