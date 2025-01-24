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08:20, 24 января 2025Мир

Трамп депортирует мигрантов с выданным при Байдене разрешением на въезд в США

NYT: Трамп депортирует мигрантов, которым разрешили въезд в США при Байдене
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Президент США Дональд Трамп предоставил полномочия иммиграционной и таможенной полиции депортировать мигрантов, которым разрешили въезд на территорию Соединенных Штатов при бывшем американском лидере Джо Байдене. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Это решение свидетельствует о том, что президент Трамп попытается задействовать все возможности иммиграционного правоохранительного аппарата», — указывает издание.

NYT отмечает, что соответствующее распоряжение позволит офицерам указанных служб депортировать из США более миллиона мигрантов.

Трамп обвинил Байдена в пребывании 21 миллиона мигрантов на американской территории. По его словам, «большой процент из них является преступниками со всего мира».

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