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07:43, 23 января 2025Мир

Трамп обвинил Байдена в нахождении миллионов мигрантов в США

Трамп обвинил Байдена в нахождении 21 миллиона мигрантов на территории США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за бывшего лидера страны Джо Байдена на американской территории находятся миллионы мигрантов. Об этом политик высказался в интервью телеканалу Fox News.

Трамп обвинил Байдена в нахождении 21 миллиона мигрантов на территории США и подчеркнул, экс-президент позволил этому случиться.

«Было большой ошибкой здравого смысла позволять людям приезжать. И я верю цифрам — 21 миллион человек и большой процент из них является преступниками со всего мира», — отметил он.

Ранее Трамп приказал предпринять все действия для выдворения незаконных мигрантов. Он также поручил провести серию миграционных рейдов по церквям и школам.

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