Трамп обвинил Байдена в нахождении миллионов мигрантов в США

Трамп обвинил Байдена в нахождении 21 миллиона мигрантов на территории США

Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за бывшего лидера страны Джо Байдена на американской территории находятся миллионы мигрантов. Об этом политик высказался в интервью телеканалу Fox News.

Трамп обвинил Байдена в нахождении 21 миллиона мигрантов на территории США и подчеркнул, экс-президент позволил этому случиться.

«Было большой ошибкой здравого смысла позволять людям приезжать. И я верю цифрам — 21 миллион человек и большой процент из них является преступниками со всего мира», — отметил он.

Ранее Трамп приказал предпринять все действия для выдворения незаконных мигрантов. Он также поручил провести серию миграционных рейдов по церквям и школам.