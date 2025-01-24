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22:45, 24 января 2025Мир

Трамп назвал Шольца скучным

WSJ: Трамп раскритиковал лидеров Германии и назвал Шольца скучным
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп раскритиковал лидеров Германии и торговую политику страны. Также он назвал немецкого канцлера Олафа Шольца скучным, передает газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, Трамп сделал замечание в адрес ФРГ в ходе встречи с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом, американским миллиардером Илоном Маском и другими гостями в поместье американского лидера Мар-а-Лаго в декабре 2024 года.

В тот же день избранный американский лидер заявил, что канцлер Олаф Шольц и лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц не будут присутствовать на его инаугурации. Спустя несколько часов после этого Илон Маск написал в соцсети Х, что только партия «Альтернатива для Германии», будучи допушенной к власти, сможет спасти ФРГ.

Ранее Шольц назвал Маска угрозой демократическому развитию Европы. По словам немецкого политика, поддержка миллиардером крайне правых сил по всей Европе, в Великобритании и других странах «совершенно неприемлема».

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