Трамп закроет созданные Байденом миграционные офисы

CBS News: Трамп закроет миграционные офисы в Латинской Америке

Президент США Дональд Трамп закроет созданные бывшим американским лидером Джо Байденом миграционные офисы в Латинской Америке, которые позволяли мигрантом легально въезжать в страну. Об этом сообщает телеканал CBS News.

«Согласно внутренним правительственным документам, администрация Трампа закрывает пункты приема заявлений в Латинской Америке, созданные администрацией Байдена, чтобы предоставить мигрантам возможности легальной иммиграции и отговорить их от незаконного пересечения южной границы», — отмечается в материале.

Данные офисы появились в мае 2023 года на территории Колумбии, Коста-Рики, Эквадора и Гватемалы. При этом не все проходившие регистрацию мигранты направлялись в США — при содействии администрации Байдена часть из них была принята Канадой и Испанией.

Ранее Трамп приказал ведомствам предпринять все действия для выдворения незаконных мигрантов, которые попадают в страну через южную границу. В том числе предполагается серия рейдов по церквям и школам, где могут укрываться нелегально находящиеся иностранцы.