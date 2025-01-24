В российском городе из-за многолетних потопов на головы пенсионеров рухнул потолок

В Туле в квартире пенсионеров из-за многолетних потопов рухнул потолок

В Туле в квартире пенсионеров обвалился потолок. Перекрытия не выдержали многолетних потопов, передают «Тульские новости».

От постоянных коммунальных аварий страдают жильцы многоэтажки по улице Октябрьской микрорайона Косая гора. Крыша дала течь давно, но управляющая компания своевременно не провела ремонтные работы. За несколько лет конструкции прогнили и в итоге обрушились на головы жильцов. Ситуацию взяли на контроль в прокуратуре. Руководству управляющей компании вынесли представление о скорейшем проведении ремонта кровли. Пострадавшей паре выплатили свыше 120 тысяч рублей материального и 100 тысяч морального ущерба. Также за халатность и бездействие УК назначили штраф в 60 тысяч рублей.

Ранее в одной из школ города Кумертау во время репетиции в актовом зале с потолка упал кусок штукатурки. Обломки угодили прямо на сцену — трагедии удалось избежать лишь чудом.