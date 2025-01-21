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17:40, 21 января 2025Экономика

В российской школе кусок штукатурки рухнул на детей

В школе в Кумертау на детей упал кусок штукатурки
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В школе в городе Кумертау (Башкортостан) кусок штукатурки рухнул на детей. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание «Подъем».

Речь идет о школе № 3 1978 года постройки. Накануне отец одного из учеников рассказал, что в актовом зале во время репетиции детского номера «с потолка прямо на сцену упал кусок бетона». По словам мужчины, трагедии удалось избежать лишь чудом. Он также пожаловался, что в учебном заведении «протекает крыша, в коридорах стоят ведра, а в столовой капает на головы детей во время обеда, в помещениях ощущается сырость и запах канализации».

Представитель школы заверил журналистов, что в результате инцидента со штукатуркой никто не пострадал. Он отметил, что с момента открытия в школе ни разу не проводили капитальный ремонт, и добавил, что руководство на протяжении трех лет добивается проведения работ. «Мы в заявке уже три года. (...) Заявку подаем ежегодно, ожидаем решения очередного. Будем снова ждать, они [члены комиссии] периодически приходят, мы постоянно подаем заявки, все пишем и каждый раз ждем», — заявил представитель учебного заведения.

Между тем, уточнили в издании, родители не имеют претензий к качеству образования и работе педагогов, однако требуют «принять незамедлительные меры» и привести здание в порядок.

Ранее в январе стало известно, что в Воронеже из-за постоянных протечек крыши обрушился потолок квартиры.

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