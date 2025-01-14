В российском городе из-за протечек крыши обрушился потолок квартиры

В Воронеже из-за регулярных протечек обвалился потолок квартиры

В Воронеже потолок квартиры не выдержал регулярных протечек крыши, сообщила пресс-служба местной Госжилинспекции.

Обрушение произошло в трехэтажке по улице Загородной. В одной из квартир накануне обвалился отделочный слой потолка, обнажив деревянные перекрытия. По словам хозяйки жилплощади, состояние конструкций усугубили постоянные протечки крыши. Получив жалобу, в Госжилинспекции инициировали внеплановую проверку в отношении управляющей компании, обслуживающей дом. В ходе обследования были выявлены дефекты кровли — в одних местах он был поврежден, в других — и вовсе отсутствовал. На представителя организации был составлен протокол об административном правонарушении. Специалисты Госжилинспекции выдали предписание о проведении ремонта крыши.

Ранее в другом российском городе, Нижнем Новгороде, спустя менее полугода после ремонта в школе рухнул потолок. Плиты упали в одном из учебных кабинетов во время занятий, едва не повредив проектор. В поселке Нагорный Самарской области подвел потолок в уборной. Перекрытия угодили на трех школьниц. Девочек госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.