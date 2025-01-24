Продажи телевизоров в России упали

«Ъ»: Продажи телевизоров в России 2024 году упали на 11,3 процента

По итогам 2024 года продажи телевизоров в России в натуральном выражении упали на 11,3 процента, до 7,8 миллиона устройств. Об этом со ссылкой на данные директора департамента КБТ «Марвел-Дистрибуции» Ларисы Сениной сообщает «Коммерсантъ».

В деньгах продажи выросли на 1,5 процента, до 234,4 миллиарда рублей, что связано с ростом цен на продукцию. Однако Сенина отмечает, что снижению продаж предшествовал их значительный прирост в 2023 году, так что можно скорее говорить о стабилизации спроса, а не о падении.

Новой тенденцией стал почти двукратный рост продаж ТВ-приставок. В прошлом году спрос на них составил 1,26 миллиона единиц общей стоимостью 4,8 миллиарда рублей. При этом покупатели в основном выбирали дешевые устройства от малоизвестных брендов.

Директор по стратегическому развитию контрактного производителя телевизоров STI Group Кирилл Скворцов предположил, что снижение спроса на телевизоры заставит российские предприятия сокращать производство. Однако он отметил, что главной проблемой заводов все же остаются сложности с покупкой комплектующих в Китае.

Руководитель департамента закупок дистрибутора 3Logic Group Максим Родионов предположил, что за негативную динамику продаж отвечает резкий рост стоимости кредитов и самой техники.

В свою очередь, директор департамента бытовой электроники OCS Владислав Бородин указал, что на рынке отсутствуют яркие новинки, ради которых можно было бы идти в магазин.

По прогнозу «Марвел-Дистрибуции», в концу года продажи телевизоров упадут еще на 5-7 процентов из-за роста цен. Впрочем, собеседник издания не исключает, что если ситуация с курсом валют стабилизируется, то может возникнуть ажиотажный спрос.

Ранее о падении продаж телевизоров в России на пять процентов по итогам первых трех кварталов 2024 года сообщил аналитический центр GS Group. По его данным, покупатели выбирают дешевые модели, ведь средняя их стоимость выросла до 29 тысяч рублей.

