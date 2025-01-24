Профессор Макдональд: Африканский континент расколется раньше, чем ожидалось

Ученые пересмотрели сроки раскола Африканского континента на две части. По их данным, это может произойти гораздо раньше, чем изначально предполагалось. Так, согласно данным профессора Калифорнийского университета Кена Макдональда, глобальная катастрофа может случиться уже через 1-5 миллионов лет, тогда как изначально считалось, что этот процесс займет десятки миллионов лет.

Трещина длиной примерно 56,5 километра в пустыне Эфиопии появилась в 2005 году и с тех пор увеличивается с годовой скоростью около 1,5 сантиметра из материала Daily Mail

Существует вероятность возникновения нового континента и нового океана

В результате катастрофы, по словам Макдональда, может произойти так, что воды Индийского океана затопят территорию, на которой сейчас располагается Восточно-Африканская рифтовая долина. Разлом Африки приведет к возникновению на планете нового континента и океана, который может стать таким же глубоким, как Атлантический при условии поступления туда воды.

Фото: Heiko Beyer / Globallookpress.com

Так, по словам ученого, новый континент будет включать Сомали, Кению, Танзанию и половину Эфиопии. Называться он будет, предположительно, Нубийский континент.

«В конце концов Восточная Африка станет новым континентом, отделенным от остальной Африки новым океаном», — подытожил профессор.

Само разделение обусловлено Восточно-Африканской рифтовой системой — разломом протяженностью более трех тысяч километров, который образовался около 22 миллионов лет назад в месте расположения Великих озер континента. В этом регионе также находятся две тектонические плиты — Сомалийская и Нубийская, которые активно отдаляются друг от друга.

Фото: ESA / Globallookpress.com

Ученые уже несколько лет говорят о возможности образования нового океана

Еще в 2020 году ученые из США и Великобритании рассуждали, что новый океан появится в результате тектонического разлома в Восточной Африке. Они рассчитывали, что это произойдет примерно через 5-10 миллионов лет в результате движения Аравийской, Сомалийской и Африканской тектонических плит.

Аналогичные данные приводила газета The Economic Times в 2023 году. Так, отмечалось, что не имеющие собственного выхода к морю страны, к примеру, Замбия и Уганда, в результате разлома континента смогут обзавестись собственными береговыми линиями.