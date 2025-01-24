Ученые встревожились из-за глобальной катастрофы

Daily Mail: Африканский континент расколется намного раньше, чем предполагалось

Африканский континент расколется намного раньше, чем предполагалось. О тревожном открытии британской газете Daily Mail сообщил профессор Калифорнийского университета Кен Макдональд.

Трещина длиной около 56,5 километра в пустыне Эфиопии возникла в 2005 году, но с тех пор расширяется со скоростью примерно 1,5 сантиметра в год. Согласно новым расчетам, разделение континента ожидается в течение одного-пяти миллионов лет, в то время как ранее считалось, что этот процесс займет десятки миллионов лет, рассказал ученый.

«Может произойти так, что воды Индийского океана хлынут и затопят территорию, на которой сейчас располагается Восточно-Африканская рифтовая долина», — отметил специалист.

Раскол континента может привести к возникновению на Земле нового континента и океана, который может стать таким же глубоким, как Атлантический. По мнению Макдональда, новый континент будет включать Сомали, Кению, Танзанию, а также половину Эфиопии. Несмотря на медленную скорость отделения в районе разлома, это все равно «впечатляет, учитывая огромные размеры Африки», заявил собеседник газеты.

Ранее геологи Стэнфордского университета раскрыли неизвестные геологические процессы, связанные с резким климатическим переходом от теплого эоцена к холодному олигоцену около 34 миллионов лет назад.